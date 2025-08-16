به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی فرجی گفت: در جریان گشت و کنترل شبانه محیط‌بانان پارک ملی سالوک، در محدوده بین روستا‌های گرمه‌خوش و سارمران، ردپای شکارچیان شناسایی شد.

وی افزود: مأموران حین رصد شبانه متوجه نورافشانی (پروژکتورکشی) متخلفان شدند و همزمان صدای شلیک دو گلوله نیز شنیده شد.

به گفته فرجی، با توجه به شرایط مهتابی هوا، دو نفر شکارچی مسلح در حال جستجوی لاشه آهو مشاهده شدند و خودروی آنها نیز در فاصله حدود ۲۰۰ متری آماده حرکت بود. محیط‌بانان پس از کمین در کنار خودرو، یکی از متخلفان را به همراه لاشه سه رأس آهوی ماده، یک قبضه اسلحه، یک پروژکتور، یک قبضه چاقوی آغشته به خون و یک دستگاه خودروی پراید دستگیر کردند و نفر دوم نیز با سوءاستفاده از تاریکی شب و به همراه اسلحه از محل متواری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین ادامه داد: متخلف دستگیرشده با هماهنگی قضایی بازداشت و خودرو به پارکینگ منتقل شد. همچنین با شناسایی متهم دوم، پرونده جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع گردید.

به گفته فرجی متخلفان علاوه بر محکومیت کیفری، طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست مکلف به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۸۸۱ میلیون و ۷۴ هزار ریال به عنوان ضرر و زیان وارده به محیط زیست بابت شکار غیرمجاز سه رأس آهوی ماده خواهند بود.