راه اندازی غرفه‌های صنایع دستی شهرستان مهران واقع در پایانه برکت علاوه بر رونق وضعیت معیشت مردم، نقش مؤثری در معرفی استان ایلام به مردم دیگر استان‌های کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز ایلام؛ ایجاد بازارچه فروش صنایع دستی استان ایلام یکی از ارکان مفقوده اقتصاد اربعینی است که خوشبختانه در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در حاشیه بازدید از غرفه‌های پایانه برکت گفت: استاندار ایلام در زمینه فعال‌سازی اقتصاد منطقه، ابتکار جالبی را با ایجاد و ساماندهی بازارچه صنایع دستی و سوغات محلی داشته است.

پور جمشیدیان اظهار کرد: با حضور مردم منطقه و ایجاد غرفه‌های مختلف، امکان تهیه سوغات مناسب برای زائران فراهم شده است و مردم پس از بازگشت از سفر زیارتی خود می‌توانند از فرصت خرید در این غرفه‌ها بهره‌مند شوند.

وی افزود: بنابر وعده استاندار، موضوع دائمی شدن این پایانه و شرایط بهینه‌سازی آن بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: ستاد مرکزی اربعین امام حسین نیز آمادگی دارد تا در صورت نیاز، همکاری‌های لازم داشته باشد و امید است که این اقدام بتواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.