قائم مقام مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی گفت: زبان فارسی نه تنها ابزار ارتباط، بلکه شالوده هویت ملی و حلقه اتصال اقوام و فرهنگ‌های گوناگون ایران است.

احمد مسجد جامعی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما، با تأکید بر جایگاه محوری زبان فارسی در هویت ملی گفت: فارسی، بخشی جدایی‌ناپذیر از ایران و مهم‌ترین عامل پیونددهنده مردمان این سرزمین است.

مسجد جامعی گفت: در کنار گویش‌ها و زبان‌های قومی و محلی که ارزشمندند، زبان فارسی همچنان زبان مشترک و محور ارتباط ملی است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی زبان فارسی افزود: تاریخ درخشان زبان فارسی به دوران پس از اسلام محدود نیست؛ این زبان پیش از اسلام نیز در ایران حضور و نقش‌آفرینی داشته است.

به گفته قائم مقام مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، شاهکارهایی چون آثار فردوسی، که همزمان هویت‌های پیش و پس از اسلام را پاس داشته، نمونه‌ای روشن از تداوم فرهنگی در قالب زبان فارسی است.

مسجد جامعی تعامل زبان فارسی با دیگر زبان‌ها را از عوامل غنای آن دانست و گفت: در طول تاریخ، فارسی با زبان‌های متعددی داد وستد داشته و بسیاری از واژگان و مفاهیم فرهنگی را جذب کرده است و این پیوستگی زبانی در ایران باعث حفظ ارتباط با گذشته شده، در حالی که در برخی کشورهای همسایه، گسست زبانی بخش مهمی از میراث فرهنگی را از دسترس دور کرده است.

وی همچنین به نقش اندیشمندان غیرفارسی‌زبان در پاسداری از فارسی اشاره کرد و افزود: چهره‌هایی چون عباس زریاب خویی، ژاله آموزگار و محمدعلی موحد با وجود داشتن زبان مادری متفاوت، برای گسترش و تقویت فارسی کوشیده‌اند؛ زیرا این زبان را مظهر همبستگی و هویت ایرانی می‌دانند.

مسجدجامعی در پایان تأکید کرد: پاسداری از زبان فارسی، پاسداری از ایران است؛ چرا که این زبان، ستون هویت مشترک و حافظ تاریخ و فرهنگ ملت ایران است.