صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۲ شهر خوزستان در وضع قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز شنبه (بیست و پنجم مرداد) شاخص کیفی هوا در شهرهای ماهشهر و بهبهان ۱۶۳، هندیجان و اهواز ۱۵۸، سوسنگرد ۱۵۶ و ملاثانی به ۱۵۵ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمام گروههای سنی (قرمز) است.
این میزان در شهرهای آغاجاری ۱۴۱، آبادان ۱۳۷، رامهرمز ۱۳۶، اندیمشک ۱۲۳، دزفول و باغملک ۱۱۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.