به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم استان خون اهداء کرده‌اند که از این تعداد حدود چهار درصد اهداکنندگان بانوان بوده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

مجتبی قهرمان رضائیه، با بیان اینکه بیش از نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند اما مشارکت آنها در اهداء خون کمرنگ و سهم آنها در این زمینه پایین‌تر از مردان است، افزود:

برای نهادینه سازی فرهنگ اهداء خون در بین بانوان، با ارتقاء آگاهی عمومی، رفع باورهای غلط، طراحی زمینه‌های تشویقی و شرایط اجتماعی می‌توان قدم‌های مؤثری برداشت.

قهرمان رضائیه، به تبعات کاهش اهداء خون اشاره و اظهارکرد: با توجه به اینکه این ماده حیاتبخش جایگزینی ندارد، بنابراین کاهش اهداء خون در جامعه منجر به کمبود جدی خون در بیمارستانها و مراکز درمانی می‌شود.

وی گفت: همچنین کاهش اهداء خون باعث به تعویق افتادن یا لغو عمل‌های جراحی و افزایش خطر مرگ برای بیمارانی که مرتب خون دریافت می‌کنند هماند بیماران تالاسمی و سرطانی می‌شود.

قهرمان رضائیه افزود: همچنین کاهش اهداء خون، موجب ناتوانی در مدیریت بحرانهای اجتماعی همانند سوانح و بلایای طبیعی می‌شود.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌غربی اضافه کرد، سازمان انتقال خون، وظیفه تهیه و توزیع خون را به عهده دارد و دارای فرآیندهای پیچیده است که از استانداردهای سخت و به روز در دنیا تبعیت می‌کند تا خون سالم مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی را فراهم کند.