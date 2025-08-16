۶۰ اثر نقاشی از ۲۵ هنرمند نقاش در نمایشگاه نقاشی گروهی اولین تجربه ها در نیشابوری به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور گفت: نمایشگاه نقاشی گروهی اولین تجربه ها آثار جمعی از هنرمندان نقاش نیشابوری در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا شد.

حمید رضا آتشی افزود: در این نمایشگاه ۶۰ اثر نقاشی از ۲۵ هنرمند نقاش با تکنیک‌ های سیاه قلم، رنگ روغن، مداد رنگی، طراحی با مداد و سبک هایپر رئال در ابعاد ۶۰×۴۰ و ۱۰۰×۷۰ از هنرجویان آموزشگاه آزاد هنری سایه زیر نظر خانم پنبه کار در معرض دید عموم علاقمندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نمایشگاه نقاشی گروهی اولین تجربه ها از شنبه ۲۵ تا دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ بعد از ظهر دایر است.

وی تصریح کرد: دومین نمایشگاه نقاشی گروهی اولین تجربه‌ ها در نگارخانه کمال الملک مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور واقع در خیابان شهید جعفری (راه آهن) برپا شده است.