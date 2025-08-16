به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پاکسازی ارتفاعات سرشاخان از لوث وجود ضد انقلاب در دهه ۶۰ یکی از مهمترین عملیات‌هایی بود که با حضور رزمندگان سپاه نقده و در بیش از ۱۰ عملیات انجام شد.

در این ۲۲ نفر از رزمندگان سپاه نقده در ۲۲/۵/۱۳۶۰ در منطقه عمومی سرشاخان پیرانشهر به فیض شهادت نائل آمدند.

حجت الاسلام فصیح نیا امام جمعه نقده در این جلسه گفت: شهدا الگو گرفته مکتب سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و وظیفه ما صیانت از آرمان‌ها و ادامه راه آنهاست.

سرهنگ محمد زوار فرمانده سپاه نقده نیز در این مراسم ایستادگی در برابر ظلم را مرام و مسیرشهداخواندو افزود:براساس سیره ووصایای شهداوظیفه ما این است که در برابر ظلم بایستیم.

روایتگری و تجلیل از خانواده شهدا از دیگر بخش‌های این مراسم بود.