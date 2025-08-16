ایجاد شهرک سلامت، گامی برای کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر سنندج، افزایش گردشگری سلامت و دسترسی آسان شهروندان به مراکز درمانی و خدمات سلامت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، زره تن لهونی استاندار کردستان در نشست هم اندیشی که با محوریت ایجاد شهرک سلامت برگزار شد، با تاکید بر ضرورت ایجاد این شهرک در استان گفت: ایجاد این مرکز جامع درمانی به عنوان طرحی ارزشمند با مشارکت پزشکان، سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی هر چه سریعتر انجام شود.

شاه غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاونین استاندار کردستان و شهردار سنندج هم در سخنان جداگانه‌ای بر لزوم تشکیل کارگروه و کمیته ویژه برای پیگیری و اجرایی شدن این طرح در کمترین زمان ممکن تاکید کردند.