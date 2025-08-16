پخش زنده
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد از ارائه بیش از ۲۰ هزار خدمت درمانی به زائران اربعین در کربلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد گفت:الحمدلله امسال هم توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) در ایام اربعین در ورودی شهر مقدس کربلا در موکب علیبنموسیالرضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی استان یزد فراهم شد.
دکتر وفایینسب با بیان اینکه شور و شوق زائران هر سال پررنگتر میشود، افزود:امسال نیز با وجود گرمای فوقالعاده، حضور گسترده عاشقان حسینی از سراسر جهان در این مراسم معنوی چشمگیر بود و هشت روز بهطور مستمر خدمات درمانی و پذیرایی به زائران ارائه شد.
وفایینسب خاطرنشان کرد:در این ایام بیش از ۲۰ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه شد، ۲۰۰ هزار لیوان انواع نوشیدنی در اختیار آنان قرار گرفت و حدود چهار هزار ساندویچ فلافل به عنوان تغذیه سبک میانراهی توزیع شد.