به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ پیاده‌روی روز اربعین، لحظه به لحظه‌اش سرشار از خاطرات ناب ایثار و مهربانی بود؛ جایی که هر دل عاشقی با هر هنر و تخصصی، خدمتی را برای زائران اباعبدالله رقم می‌زد.

در میان این دریای عشق، گروهی از دختران نوجوانِ صفی‌آباد، با دستان کوچک، اما دل‌هایی به وسعت کربلا، به یاد طفل سه‌ساله اباعبدالله که اربعین پدر را ندید و در شام غریبانه ماند، گوشواره‌هایی ساختند تا آن را، چون هدیه‌ای از مهر، به کودکان حاضر در این مسیر نورانی تقدیم کنند.

بیش از ۱۹ هزار نفر از خراسان شمالی در پیاده روی اربعین شرکت کردند.