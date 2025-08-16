به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت:نیروگاه‌های خورشیدی تاکنون ۱۳ میلیون و ۹۲۲هزار و ۵۳۱ کیلووات ساعت انرژی پاک تولید کرده‌اند .

شیرزاد جمشیدی افزود: صرفه‌جویی سه میلیون و ۶۲هزار و ۹۵۷ لیتر آب، کاهش مصرف سه میلیون و ۸۹۸هزار و ۳۰۹ متر مکعب سوخت فسیلی و جلوگیری از انتشار بیش از ۸میلیون و ۹۱۰هزار و ۴۲۰ کیلوگرم گاز دی‌اکسیدکربن از نتایج فعالیت این نیروگاهها در استان بوده است

وی با بیان اینکه لرستان میزبان ۶۷۵ نیروگاه خورشیدی انشعابی با مجموع ظرفیت ۴.۰۳ مگاوات است، گفت:از ابتدای اجرای این طرح‌ها تاکنون، بیش از ۴۳۲ میلیارد ریال به حساب متقاضیان واریز شده که این موضوع علاوه بر توسعه انرژی‌های پاک، زمینه اشتغال‌زایی ۶۷۵ خانوار لرستانی را فراهم کرده است.

جمشیدی از پیشرفت استان در توسعه ی نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی خبر داد و گفت:استان لرستان با استفاده از ظرفیت بالای خود در حوزه ی انرژی‌های تجدیدپذیر، توانسته رتبه دوم را در میان استان‌های غرب کشور کسب کند.



مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان بیان کرد: توسعه ی نیروگاه‌های خورشیدی در استان علاوه بر تأمین پایدار انرژی، گامی مهم در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط‌زیست محسوب می‌شود.





مدیر