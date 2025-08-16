معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با پی‌گیری مستمر از سازمان برنامه و بودجه کشور طرح احداث باند «دوم سه‌راهی سلطانیه–ابهر–تاکستان» به‌عنوان یکی از طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات‌های استان زنجان در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلیمانی با اشاره به اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» مصوب هیأت وزیران گفت: در راستای این آیین‌نامه، تعدادی از طرح های استان زنجان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی و به‌عنوان طرح‌های نشان‌دار تعیین شده‌اند که هدف از اجرای این طرح «اشاعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی»، «مردمی‌سازی نظام مالیاتی» و «شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی» است.

وی افزود: اطلاع‌رسانی عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و جلب مشارکت مردم در تامین اعتبار پروژه‌ها از مهم‌ترین الزامات اجرای موفق این طرح است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: با توجه به مشکلات اعتباری طرح‌های راهسازی برای تسریع در تکمیل این طرح ها، اداره کل راه و شهرسازی زنجان از تمامی ظرفیت‌های قانون بودجه بهره می‌برد که در این راستا با پی‌گیری مستمر از سازمان برنامه و بودجه کشور طرح احداث باند «دوم سه‌راهی سلطانیه–ابهر–تاکستان» به‌عنوان یکی از طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات‌های استان زنجان در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد که امسال ۳۰میلیارد تومان از این محل برای این طرح در نظر گرفته شده و امیدواریم در سال آینده ضمن افزایش این اعتبار، از این ظرفیت برای سایر طرح ها هم استفاده کنیم.

سلیمانی تاکید کرد: امسال عملیات اجرایی تکمیل «قطعه یک» این محور حدفاصل سه‌راهی طارم تا سه‌راهی نیماور تکمیل و عملیات اجرایی «قطعه ۴ و ۵» آن به طول ۲۰ کیلومتر که شامل کمربندی شهر‌های خرمدره و ابهر تا انتهای حوزه استحفاظی استان می‌شود، با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان پیمانسپاری خواهد شد که با اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور به استان، برنامه‌ریزی شده طی سه سال تکمیل و بهره‌برداری شود.

وی گفت: از تمامی هم استانی‌هایی که مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­‌های مستقیم هستند، در خواست می‌شود این طرح مهم را به عنوان مقصد تخصیص مالیات پرداختی خود انتخاب کنند.