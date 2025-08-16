پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد:آموزش شهروندی یک هدف مشترک بین آموزش و پرورش و مدیریت شهری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، فاطمه زارع، با تأکید بر نقش اساسی آگاهی و آموزش در توسعه شهری اظهار داشت: «برای داشتن شهری پویا و توسعهیافته، بیش از هر چیز به شهروندانی آگاه به مسائل شهری نیاز داریم. این آگاهی باید از دوران کودکی آغاز شود تا افراد از همان ابتدا با روشها، شیوهها و مسیرهای مشارکت در مدیریت شهری آشنا شوند.»
وی افزود: «در این مسیر، شهرداریها میتوانند نقش بسیار مؤثری در تربیت شهروندان ایفا کنند. در واقع، آموزش شهروندی یک هدف مشترک بین آموزش و پرورش و مدیریت شهری است که میتوان با آموزش دانشآموزان و خانوادههایشان و فرهنگسازی مؤثر، بسیاری از مشکلات شهری را بهصورت ریشهای و اصولی حل کرد.»
زارع با اشاره به مشکلات متداول شهری مانند ترافیک، کمبود فضای سبز و بوستان، آلودگی هوا، مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ گفت: «شهرداریها با وجود تمام سرمایهگذاریها و هزینههای هنگفت، بهتنهایی قادر به رفع این چالشها نیستند. بنابراین، آموزش و فرهنگسازی در بین شهروندان، بهویژه کودکان و بانوان خانهدار، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و آموزش، بهترین ابزار پیشگیری است.»
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: «برای رسیدن به شهری مطلوب، لازم است که برنامههای مشارکتی برای آموزش دانشآموزان و خانوادههای آنان در صدر برنامهریزیهای مدیریت شهری قرار گیرد. چراکه بدون مشارکت مردمی، هیچ برنامهای به موفقیت نخواهد رسید.»
وی در پایان از آغاز طرح آموزش شهروندی از ابتدای مهر ماه خبر داد و افزود: «شهرداری یزد با تدوین محتوای آموزشی متناسب با نیازهای شهری، موضوعاتی همچون ترافیک، مدیریت پسماند، نگهداری از فضای سبز و فضاهای عمومی را در قالب بستههای آموزشی برای دانشآموزان پایه سوم آماده کرده است. این اقدام در راستای تقویت فرهنگ مشارکت شهروندی انجام شده و گام مثبتی در جهت ارتقای سطح آموزش شهروندی به شمار میرود.»