کهگیلویه و بویراحمد
پیگیری برای پرداخت مطالبات معوق پرستاران
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با پیگیری دولت و وزیر بهداشت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت کارانه به دانشگاههای سراسر کشور اعتبار تزریق شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی با اشاره به اینکه پرداخت کارانه پرستاران، پزشکان و کارکنان درمانی یکی از چالشهای اصلی حوزه بهداشت و درمان است افزود: ۱۱ تا ۱۳ ماهه کارانه پرستاران، پزشکان و پرسنل درمانی پرداخت نشده است.
وی میزان پرداخت متوسط کارانه به صورت ماهانه از سوی این دانشگاه را ۵۰۰ میلیارد ریال دانست و ادامه داد: پیگیریهای لازم برای پرداخت مطالبات کارکنان در حال انجام است و امیدواریم به زودی این موضوع به نتیجه برسد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه برخی نارضایتیها در این زمینه وجود دارد اضافه کرد: این مسائل در دست بررسی است و به طور قطع برای رفع آنها اقدام خواهد شد.
پناهی این مشکل را سراسری دانست و گفت: با پیگیری دولت و وزیر بهداشت قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای پرداخت کارانه به دانشگاههای سراسر کشور اعتبار تزریق شود.
پناهی تصریح کرد: همه کارکنان علوم پزشکی دغدغه سلامت مردم را دارند و در بستر موجود بهترین خدمات را ارائه خواهند داد.
وی همچنین بر لزوم ایجاد فضای امید و نشاط از سوی رسانهها تأکید کرد و گفت: ما در مجموعه دانشگاه تلاش میکنیم تا با حمایت از کارکنان، کیفیت خدمات درمانی را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.
هزار و ۵۳۱ تخت بیمارستانی فعال در شهرستانهای کهگیلویه وبویراحمد فعال هستند.
شمار کادر درمانی پرستاران در استان از جمله بهیار، کمک بهیار، اتاق عمل و هوش بری در سطح بیمارستانهای این استان ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است.