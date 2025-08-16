سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با پیگیری دولت و وزیر بهداشت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت کارانه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعتبار تزریق شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیده رقیه پناهی با اشاره به اینکه پرداخت کارانه پرستاران، پزشکان و کارکنان درمانی یکی از چالش‌های اصلی حوزه بهداشت و درمان است افزود: ۱۱ تا ۱۳ ماهه کارانه پرستاران، پزشکان و پرسنل درمانی پرداخت نشده است.

وی میزان پرداخت متوسط کارانه به صورت ماهانه از سوی این دانشگاه را ۵۰۰ میلیارد ریال دانست و ادامه داد: پیگیری‌های لازم برای پرداخت مطالبات کارکنان در حال انجام است و امیدواریم به زودی این موضوع به نتیجه برسد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه برخی نارضایتی‌ها در این زمینه وجود دارد اضافه کرد: این مسائل در دست بررسی است و به طور قطع برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

پناهی این مشکل را سراسری دانست و گفت: با پیگیری دولت و وزیر بهداشت قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای پرداخت کارانه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعتبار تزریق شود.

پناهی تصریح کرد: همه کارکنان علوم پزشکی دغدغه سلامت مردم را دارند و در بستر موجود بهترین خدمات را ارائه خواهند داد.

وی همچنین بر لزوم ایجاد فضای امید و نشاط از سوی رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: ما در مجموعه دانشگاه تلاش می‌کنیم تا با حمایت از کارکنان، کیفیت خدمات درمانی را به بالاترین سطح ممکن برسانیم.

هزار و ۵۳۱ تخت بیمارستانی فعال در شهرستان‌های کهگیلویه وبویراحمد فعال هستند.