معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان امسال برای کاهش ناترازی انرژی و به منظور حمایت از صنایع خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای محسن دارابی درباره برنامه‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی افزود: این نیروگاه‌ها قرار است در استان‌های تهران و آذربایجان شرقی احداث شود به طوری که عملیات اجرایی نیروگاه ۳۲ مگاواتی در شمس آباد آغاز شده است.

وی با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی در استان آذربایجان شرقی نیز گفت: این نیروگاه ۵۹ مگاواتی است که تا پایان شهریور ماه به بهره برداری می‌رسد.

دارابی افزود: عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ مگاواتی نیز در استان آذربایجان شرقی تا پایان مهرماه صورت می‌گیرد.

وی همچنین از احداث نیروگاه در شهرک‌های ملارد و عباس آباد و کاسپین خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها با ظرفیت ۱۶۰ مگاواتی در دست اقدام است.

معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز تا پایان برنامه هفتم از مهمترین طرح‌های این سازمان در راستای کاهش ناترازی انرژی است.





گفتنی است؛ بر اساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر موظف هستند برای تأمین پایدار برق خود، نسبت به احداث نیروگاه‌های اختصاصی، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اقدام کنند. این ماده با هدف کاهش فشار بر شبکه سراسری، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارتقای امنیت انرژی تدوین شده است.

این ماده، صنایع بزرگ را موظف می‌سازد تا با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی با بازدهی بالا و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نه تنها نیاز خود به برق پایدار را تأمین کنند، بلکه با فروش برق مازاد، به ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه پایدار صنعت برق کشور نیز کمک نمایند.

صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، واحد‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی مشمول این ماده از قانون هستند.

در ماده ۴ قانون مانع زدایی صنعت برق آمده است: صنایع انرژی بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.

در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است.

وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر همه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند. آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.