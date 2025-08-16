به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش کشور در دانشگاه یزد گفت: مرحله دوم آزمون سراسری در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبان‌های خارجی برگزار شد که داوطلبان این گروه‌ها در ۹ حوزه شهرستانی و حوزه شهر یزد با یکدیگر رقابت کردند.

به گفته میرحسینی، در مجموع ۱۲ هزار و ۱۸ نفر در استان یزد در این مرحله شرکت خواهند کرد که نسبت به نوبت اول آزمون، کاهش ۹۳۰ نفری را نشان می‌دهد.

طبق اطلاعیه رسمی سازمان سنجش:

کارنامه حاوی نمرات خام و نمره کل آزمون سراسری نوبت دوم ۱۴۰۴ هم‌اکنون در سامانه my.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار دارد.

داوطلبان شرکت‌کننده در هر دو نوبت، کارنامه هر آزمون را به‌صورت جداگانه مشاهده خواهند کرد.

داوطلبانی که در فقط یک نوبت شرکت کرده‌اند، کارنامه همان نوبت برایشان نمایش داده می‌شود.

داوطلبان چندگروهی (مثلاً ریاضی + انسانی) باید حداکثر تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ گروه آزمایشی اصلی خود را در سامانه تعیین کنند.

کارنامه نهایی انتخاب رشته شامل بیشترین نمره کل بین دو نوبت آزمون، نمره سابقه تحصیلی (معدل)، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است.

مهلت تعیین گروه آزمایشی تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴است و زمان انتخاب رشته به زودی اعلام می‌شود.

داوطلبان برای مطالعه کامل جزئیات و پاسخ به سوالات متداول، به اطلاعیه اصلی در سایت سازمان سنجش مراجعه کنید یا با مرکز تماس سازمان سنجش ارتباط بگیرند.