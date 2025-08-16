به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جوین گفت: ورزش اسب‌ سواری در سال ۱۴۰۰ به صورت رسمی در شهرستان آغاز شد و میدان اسب دوانی جوین با مساحتی حدود ۱۸ هکتار و طول دور کامل ۱۶۰۰ متر یکی از میدان‌ های استاندارد در خراسان رضوی به شمار می‌ آید.

محمدرضا داداری با بیان اینکه قبلا هیچ سوارکار حرفه‌ ای یا اسب حرفه‌ ای در شهرستان نداشتیم، افزود: از آن زمان تا به حال، با توسعه زیرساخت‌ ها و مشارکت بخش خصوصی و متولیان ورزش، شرایط به طور قابل توجهی رشد کرده است و اکنون ۵۰ اسب با شناسنامه و نژاد خالص در این شهرستان وجود دارد و ۱۰ سوارکار حرفه‌ ای در شهرستان فعال هستند، همچنین یک اصطبل پرورش اسب اصیل وجود دارد و پرورش اسب به‌صورت انفرادی نیز در حال افزایش است.

داداری ادامه داد: این رشته ورزشی علاوه بر ایجاد شادابی و نشاط در بین ورزشکاران و مردم تاکنون برای ۵۰ نفر به‌ طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است و با افزايش و توسعه این ورزش اشتغال بیشتری را نیز ایجاد خواهد کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جوین گفت: سوارکاران جوینی در سال‌ های اخیر در ۵ عنوان کشوری و ۳ عنوان استانی موفق به درخشش شده‌ اند.

داداری با تأکید بر اهمیت ادامه حمایت از احداث زیرساخت‌ های مناسب برای ورزش اسب‌ سواری گفت: وجود میدان استاندارد، امکانات مناسب برای پرورش اسب و افزایش حضور سوارکاران حرفه‌ ای می‌ تواند به توسعه اکوسیستم ورزشی-اقتصادی در جوین و جذب سرمایه و گردشگران ورزشی منجر شود.