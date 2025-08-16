پخش زنده
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از بازگشت بیش از ۹۰ درصد زائران اربعین به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای تشکری گفت: از ابتدای ماه صفر، حدود ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار زائر برای زیارت عتبات عالیات وارد کشور عراق شدند و تا صبح امروز بیش از ۹۰ درصد زائران به کشور بازگشتند.
وی گفت: هم اکنون، حدود ۳۸۰ هزار زائر ایرانی در شهرهای نجف و کربلا حضور دارند.
به گفته سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، موکبهای مستقر در مرزهای شش گانه تا روز سه شنبه، ۲۸ مرداد آماده خدمات رسانی به زائران اربعین هستند.