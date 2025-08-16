به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر عامل باشگاه فجر گفت: تیم فجر سپاسی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همه بازیکنانی که در لیست سرمربی بودند جذب شدند.

کریمی با اعلام تکمیل فهرست بازیکنان، برگزاری اردو‌های آماده‌سازی و آمادگی کامل این تیم برای آغاز لیگ برتر فوتبال، گفت: تیم فجر سپاسی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همه بازیکنانی که در لیست سرمربی بودند جذب و دو بازیکن تیم به تیم ملی امید دعوت شدند.

وی ادامه داد: از مجموع لیست ۲۰ نفره تیم برای آغاز مسابقات، ۱۸ بازیکن تکمیل شده و دو جای خالی برای جذب بازیکنان سرباز در نظر گرفته‌ایم. بازیکنان مطرحی مانند مسعود ریگی، علی هلیچی، امیرارسلان مطهری، شروین بزرگ و فرشید اسماعیلی جذب شدند و از میان ۱۱ بازیکن فصل گذشته که در لیست پیروز قربانی، سرمربی تیم، قرار داشتند ۱۰ بازیکن حفظ شده‌اند.

در هفته نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فجرشهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه پس فردا در تهران به مصاف پرسپولیس می‌رود. پیروز قربانی سرمربی فجر در خصوص این دیدار گفت بازی با پرسپولیس سخت، اما قشنگ است. وی در خصوص کسر سه امتیاز از فجر در صورت دریافت نکردن مجوز ملی در مهلت ۳۰ روزه گفت کسر سه امتیاز ممکن است تاثیر منفی روی تیم بگذارد.

شایان محرابی ورزشکار دارابی تیم ملی والیبال جوانان کشور به مسابقات قهرمانی جوانان جهان اعزام شد. رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور در چین برگزار می‌شود.

دور برگشت لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور ۲۸ و ۲۹ مرداد در تهران و کرج برگزار می‌شود. تیم هیات کشتی فارس در نخستین دیدار سه شنبه ۲۸ مرداد به دیدار لبنیات آمل می‌رود، در دومین دیدار با آریو برزن بهبهان مسابقه می‌دهد و در آخرین دیدار مقابل رضا پویش تهران قرار می‌گیرد.

