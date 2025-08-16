هانیه رستمیان آماده درخشش در رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا از امروز شنبه ۲۵ مرداد در شیمکنت قزاقستان آغاز میشود و تا ۸ شهریور ادامه دارد.
در این مسابقات ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور در رشتههای تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی (تراپ و اسکیت) در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت میپردازند.
هانیه رستمیان تیرانداز ساروی چهره آشنای ورزش مازندران و مطرح در عرصه بینالمللی در رشته تپانچه بزرگسالان حضور دارد و آماده درخشش در این رقابتهاست.
کاروان تیراندازی کشورمان با ۳۲ تیرانداز در هر سه رده سنی حضور دارد. نمایندگان کشورمان پنجشنبه ۲۴ مردادماه راهی این مسابقات شد.