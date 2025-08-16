پخش زنده
شهرام سالاری در رقابتهای شطرنج سریع کیش عنوان قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات شطرنج سریع در ۹ دور و با رقابت ۶۴ شطرنج باز در کیش برگزار شد.
در این مسابقات شهرام سالاری، کارن امینی، میلاد حکیمینیا، علیرضا عقیدتمند، آرتین خداجو و بنیامین بازیان رتبههای اول تا ششم را کسب کردند.
غلامرضا عنبر در این مسابقات مقام پیشکسوت برتر بالای ۵۰ سال و پارمیس نورین مقام برتر بخش بانوان را کسب کردند.
رادین رحیمیانفر، کیان پویانفر، رایان فردوست، دریا زرشکی مقامهای برتر ردههای سنی زیر ۱۲، ۱۰ و ۸ سال بخش پسران و دختران را کسب کردند.
سمیه السادات حجازی سرداوری مسابقات شطرنج سریع کیش را بر عهده داشت.