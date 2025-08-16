منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونی به جنوب لبنان خبر دادند.

حمله پهپادی رژیم صهیونی به جنوب لبنان

حمله پهپادی رژیم صهیونی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رژیم صهیونی در حمله پهپادی، یک دستگاه بیل مکانیکی در منطقه «عیترون» واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

این پهپاد یک بمب به سمت بیل مکانیکی پرتاب و آن را واژگون کرد.

روز جمعه نیز جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در الجبور و القطرانی در جنوب لبنان و همچنین اطراف شهرک زلایا در بقاع غربی در شرق این کشور را هدف قرار دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به شهرک عیترون در جنوب لبنان، دو نفر زخمی شدند.

در همین حال، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم اسرائیل با تأیید این حمله هوایی مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم مواضع زیرزمینی وابسته به حزب‌الله در لبنان را بمباران کرده است.