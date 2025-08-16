به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛هاشمی افزود: ۳۶ تیم عملیاتی هلال احمر متشکل از پرسنل، داوطلبان، امدادگران، نجاتگران و اعضای جوانان در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین خدمات ارائه دادند.

وی تاکید کرد: تیم‌های امدادی در این مراسم برای ۲۸۰ نفر از بزرگسالان و کودکان خدمات امدادی و بشردوستانه دادند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این خدمات شامل پانسمان، بانداژ، کنترل فشار و قند خون، درمان سرپایی و انتقال ۳ نفر به مراکز درمانی و عوامل اورژانس برای ادامه درمان در اثر افت شدید فشار خون و گرمازدگی بود.

‌وی گفت: همچنین کودکان از خدمات فرهنگی اعضای جوانان هلال‌احمر زنجان در قالب تیم‌های سحر با برپایی فضای دوستدار کودک در مزار شهدای گمنام بهره‌مند شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در این مراسم، ۱۴ دستگاه خودروی کمک دار، سبک و سنگین و آمبولانس و ۵ دستگاه موتورلانس و موتورتریل نیز همراه با تیم‌ها در این مراسم مستقر شده بودند.