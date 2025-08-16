یک فروند نفتکش حامل مواد سمی با یک فروند کشتی باری امروز (شنبه) در آب‌های کره‌جنوبی با یکدیگر برخورد کردند، این سانحه تاکنون منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ۲ تن دیگر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این حادثه در ساعت ۰۱:۰۴ بامداد (به وقت محلی) در شهر بندری «یوسو» (Yeosu) در فاصله ۳۲۰ کیلومتری از جنوب سئول پایتخت کره جنوبی رخ داده است.

گارد ساحلی یوسو اعلام کرد: بر اثر برخورد این دو کشتی، آتش سوزی رخ داده و علت این سانحه نیز در حال بررسی است.

در گزارش گارد ساحلی یوسو آمده است که یک فروند نفتکش ۲ هزار و ۶۹۲ تنی با یک فروند کشتی باری ۲۴ تنی برخورد کرده و گارد ساحلی توانسته است ۱۸ نفر از خدمه این دو کشتی، شامل ۱۴ خدمه نفتکش و چهار خدمه کشتی باری را نجات دهد.

این گزارش حاکی است که این آتش سوزی پس از حدود هفت ساعت در نهایت ساعت ۰۷:۴۵ به وقت محلی مهار شد.

بنابر اعلام گارد ساحی یوسو، این نفتکش حامل دو هزار و ۵۰۰ تن مواد شیمیایی سمی بوده و تاکنون نتوانستند تایید کنند که آیا این مواد شیمایی بر اثر برخورد و آتش سوزی، وارد آب‌های محلی شده است یا خیر.