برخورد نفتکش و کشتی باری در آبهای کرهجنوبی
یک فروند نفتکش حامل مواد سمی با یک فروند کشتی باری امروز (شنبه) در آبهای کرهجنوبی با یکدیگر برخورد کردند، این سانحه تاکنون منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ۲ تن دیگر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ این حادثه در ساعت ۰۱:۰۴ بامداد (به وقت محلی) در شهر بندری «یوسو» (Yeosu) در فاصله ۳۲۰ کیلومتری از جنوب سئول پایتخت کره جنوبی رخ داده است.
گارد ساحلی یوسو اعلام کرد: بر اثر برخورد این دو کشتی، آتش سوزی رخ داده و علت این سانحه نیز در حال بررسی است.
در گزارش گارد ساحلی یوسو آمده است که یک فروند نفتکش ۲ هزار و ۶۹۲ تنی با یک فروند کشتی باری ۲۴ تنی برخورد کرده و گارد ساحلی توانسته است ۱۸ نفر از خدمه این دو کشتی، شامل ۱۴ خدمه نفتکش و چهار خدمه کشتی باری را نجات دهد.
این گزارش حاکی است که این آتش سوزی پس از حدود هفت ساعت در نهایت ساعت ۰۷:۴۵ به وقت محلی مهار شد.
بنابر اعلام گارد ساحی یوسو، این نفتکش حامل دو هزار و ۵۰۰ تن مواد شیمیایی سمی بوده و تاکنون نتوانستند تایید کنند که آیا این مواد شیمایی بر اثر برخورد و آتش سوزی، وارد آبهای محلی شده است یا خیر.