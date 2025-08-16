جریمه تعزیرات برای درب و پنجره ساز متقلب
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از استرداد حق شاکی و جریمه یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریالی متهم درب و پنجره ساز متقلب در یاسوج خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین متخلف را علاوه بر استرداد کالا به پرداخت ۱۳۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.
به گفته لقمانی، بازرسان اتاق اصناف مرکز استان این گزارش را با دریافت شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.