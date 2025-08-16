مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از استرداد حق شاکی و جریمه یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریالی متهم درب و پنجره ساز متقلب در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف درب و پنجره ساز متقلب در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: شعبه رسیدگی کننده همچنین متخلف را علاوه بر استرداد کالا به پرداخت ۱۳۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.