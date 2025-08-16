پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی از تأمین اعتبار لازم برای تکمیل طرحهای نیمهتمام استان از نشاندار کردن مالیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عیسی اورج زاده گفت: مؤدیان مالیاتی میتوانند با تعیین محل هزینهکرد مالیات خود، با هدف تأمین هفت هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار مشارکت کنند.
وی افزود: طرح «نشاندار کردن مالیاتها» این امکان را برای مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها فراهم میکند تا به طور شفاف از محل هزینهکرد مالیاتشان مطلع شده و خودشان پروژههای مورد نظر را انتخاب کنند.
اورج زاده با اشاره به نتایج سال گذشته این طرح اظهار کرد: در سال گذشته ۷۳ طرح نیمهتمام استان با اعتبار پنج هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال معرفی شد که ۹۵.۰۸ درصد این مبلغ، از محل مالیات پرداختی مؤدیان تأمین شد.
وی ادامه داد: این پروژهها به طور متوسط ۸۵ درصد پیشرفت داشتند و ۳۸ مورد از آنها به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: طرحهای سال ۱۴۰۴ در هشت حوزه عمومی، قضائی، دفاعی و امنیتی، آموزش و پرورش عمومی و مهارتی، آموزش عالی و تحقیقات، حملونقل و عمران شهری و روستایی، فرهنگ و گردشگری و ورزش، آب و کشاورزی و محیط زیست، سلامت و رفاه اجتماعی و انرژی تعریف شدهاند.
به گفته وی حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی با ۱۷ طرح برای تکمیل مدارس نیمهتمام با محوریت مناطق محروم، بیشترین تعداد طرحها را به خود اختصاص داده و حوزه حملونقل و عمران شهری با ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، بیشترین اعتبار مورد نیاز را دارد.
اورجزاده یادآور شد: آخرین مهلت مشارکت مؤدیان در این طرح ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است.
وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش مشارکت مردم در این طرح، روند تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی استان شتاب بیشتری بگیرد.