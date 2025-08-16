به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عیسی اورج زاده گفت: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با تعیین محل هزینه‌کرد مالیات خود، با هدف تأمین هفت هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار مشارکت کنند.

وی افزود: طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» این امکان را برای مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها فراهم می‌کند تا به طور شفاف از محل هزینه‌کرد مالیات‌شان مطلع شده و خودشان پروژه‌های مورد نظر را انتخاب کنند.

اورج زاده با اشاره به نتایج سال گذشته این طرح اظهار کرد: در سال گذشته ۷۳ طرح نیمه‌تمام استان با اعتبار پنج هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال معرفی شد که ۹۵.۰۸ درصد این مبلغ، از محل مالیات پرداختی مؤدیان تأمین شد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها به طور متوسط ۸۵ درصد پیشرفت داشتند و ۳۸ مورد از آنها به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: طرحهای سال ۱۴۰۴ در هشت حوزه عمومی، قضائی، دفاعی و امنیتی، آموزش و پرورش عمومی و مهارتی، آموزش عالی و تحقیقات، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، فرهنگ و گردشگری و ورزش، آب و کشاورزی و محیط زیست، سلامت و رفاه اجتماعی و انرژی تعریف شده‌اند.

به گفته وی حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارتی با ۱۷ طرح برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام با محوریت مناطق محروم، بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده و حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری با ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، بیشترین اعتبار مورد نیاز را دارد.

اورج‌زاده یادآور شد: آخرین مهلت مشارکت مؤدیان در این طرح ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ همزمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است.

وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش مشارکت مردم در این طرح، روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی استان شتاب بیشتری بگیرد.