پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۰ نفر بر اثر غرق شدگی در استان جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ تقی رحمتی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما برای خطرات غرقشدگی به ویژه در استخرها و منابع آبی غیرمجاز هشدار داد و با اشاره به ثبت ۱۰ مورد غرقشدگی در استان، بر لزوم رعایت نکات ایمنی و نظارت بیشتر والدین بر کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
وی گفت: متاسفانه با شروع فصل گرما و استفاده کودکان و نوجوانان از استخرهای شنا و استخرهای کشاورزی شاهد بروز چندین حادثه از ابتدای سال تاکنون بوده و عمده این حوادث در حوضچهها و استخرهای کشاورزی رخ داده است.
رحمتی افزود: استخرهای کشاورزی علاوه بر دیوارههای شیبدار و پوششهای لغزنده غالبا دارای بستری مملو از لایههای رسوبی گل است که میتوانند موجب گرفتار شدن افراد در این رسوبات شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تأکید کرد: کودکان و نوجوانان آموزش شنا و آشنایی با خطرات منابع آبی را داشته باشند و هرگز بدون تجهیزات و نظارت والدین در نزدیکی استخرها و حوضچهها رها نشوند.