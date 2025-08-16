پخش زنده
مجموعه مستند - نمایشی «آسمان خاکی»، با روایت داستانهایی واقعی از زندگی آزادگان و اسارت، از امروز از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آسمان خاکی» مجموعهای ۱۵ قسمت ۳۰ دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی مجتبی قاسمی است که شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.
این مجموعه مستند در هر قسمت، داستانی مستقل و برگرفته از خاطرات واقعی آزادگان را بازگو میکند و محتوای هر قسمت از این مجموعه، ترکیبی از نمایش و روایت مستند است.
«آسمان خاکی» که محصولی مشترک از گروه مستند شبکه افق و بنیاد شهید و امور ایثارگران است، به مفاهیمی، چون آموزش، بهداشت، هنر، ورزش، خلاقیت، تئاتر، سرود، فرماندهی، رسانه، اطلاعرسانی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دوران اسارت میپردازد.
محمدباقر عباسی، علی نوایی، سید رسول عمادی، مرتضی برمک، عبدالله سرابی، قدرت هزاوه، ابوالفضل خورشا، حسین صادقی، سارا سپهوند و اعظم سادات بهلولی، از بازیگران این مجموعه مستند هستند.