جرائم کلامی شامل توهین، افترا، نشر اکاذیب و تهدید، رتبه سوم پدیده مجرمانه در خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: خشونت جزو پدیده‌های اجتماعی آسیب زا است که صدمات روحی و جسمی زیادی دارد.

حجت الاسلام زارع حسینی با اشاره به انواع خشونت‌ها که شامل خشونت کلامی، جسمی و ... می‌شود افزود: در استان قتل‌های صورت گرفته بر اثر نزاع‌های دسته جمعی صورت می‌گیرد که با خشونت‌های ساده آغاز می‌شود.

وی گفت: مجازات توهین هم اکنون در قانون سنگین‌تر از قبل شده است و بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی دارد و توهین به مأمور قانون در حین انجام وظیفه نیز مجازات بیشتری دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی افزود: تهدید نیز دیگر جرم کلامی است که ۴ نوع دارد و بین ۲ ماه تا ۲ سال حبس دارد و بیش از توهین به روان آسیب می‌زند.

حجت الاسلام زارع حسینی با اشاره به جرم افترا گفت: این مورد نیز بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان جریمه دارد و نشر اکاذیب نیز بین ۲ ماه تا ۲ سال حبس دارد.

وی با بیان اینکه خشونت‌های فیزیکی نیز در استان وجود دارد افزود: این جنایت‌ها شامل جنایت بر نفس یا جنایت بر عضو است و جنایت بر منفعت مثل از دست دادن شنوایی نیز وجود دارد.