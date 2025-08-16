معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تشکیل کار ویژه گردشگری با هدف پیشبرد احکام برنامه هفتم توسعه و بسترسازی رشد صنعت گردشگری کشور با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی بندپی با تشریح نتایج نشست مشترک با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه که در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، ترسیم برنامه عملیاتی به منظور تحقق احکام برنامه هفتم توسعه و پیشبرد برنامه‌های رشد گردشگری کشور در قالب کار ویژه گردشگری را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی مذکور یک سند یا نقشه راه است که اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف وزارت را مشخص می‌کند، نقش وظایف، مسئولیت‌ها و زمانبندی‌ها را مهم ارزیابی کرد و آن را مکمل برنامه هفتم توسعه دانست.

محسنی بندپی همچنین با تاکید بر اینکه جلسات تصمیم‌گیری کارویژه گردشگری از خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، افزود : تهیه برنامه عملیاتی اولیه بر اساس داده‌ها و وضعیت قطعی گردشگران ورودی و مراکز اقامتی رسمی بوده است تا با تشکیل کار ویژه و گروه کاری گردشگری، ایجاد و تعیین اعضای کارگروه و تشکیل جلسات مستمر به منظور نهایی کردن برنامه عملیاتی و ارائه گزارشی از روند جلسات گروه کاری جهت تصمیم‌گیری در دستور قرار گیرد.

وی گفت : تهیه برنامه عملیاتی با حضور و همکاری اداره مهاجرت و گذرنامه، اداره اماکن، شرکت فرودگاه‌های کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه تقویت جایگاه گردشگری در حکمرانی و تقویت دیپلماسی در رأس برنامه‌های معاونت گردشگری قرار دارد،افزود : سازمان برنامه و بودجه ، دارای تخصص و دانش بالایی است و تصمیم بر آن شد تا با معرفی نمایندگان ادارات کل معاونت گردشگری، اقدامات اجرایی در راستای اهداف کار ویژه گردشگری در دستور کار قرار گیرد.