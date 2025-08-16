به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی گفت: ۵۸۲ نفر از مجاوران و زائران رضوی و عزادارن حسینی در روز اربعین، به مراکز اهدای خون استان خراسان رضوی مراجعه کردند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۴۷۱ نفر بوده است.

مصطفی مهدوی‌ ارفع افزود: در اربعین امسال از این تعداد داوطلب مراجعه کننده، ۴۵۹ نفر موفق به اهدای خون شدند که این اهدای خون موفق نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۴۴ نفر بوده بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: با بیان این که مشارکت بانوان در اهدای خون در اربعین امسال نیز بیش از ۱۴ درصد افزایش داشته است گفت: همچنین شمار اهداکنندگان خون بار اولی در این روز نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۷ درصد رشد یافته است.

مهدوی‌ ارفع با قدردانی از همراهی و همدلی مردم در این حرکت انسان‌ دوستانه افزود: این افزایش مشارکت، نشان‌ دهنده روحیه نوع‌ دوستی و ایثار مردم استان به ویژه در مناسبت‌ های مذهبی است.

وی با تاکید بر اهمیت حیاتی ذخیره خون کافی به ویژه در ایام پرترددی مانند اربعین، از همه زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) دعوت کرد تا اهدای خون را به مناسبت‌ های خاص موکول نکنند و در تمامی ایام به این امر خداپسندانه مبادرت ورزند.

اداره‌ کل انتقال خون خراسان رضوی وظیفه تامین خون ۶۷ بیمارستان این استان را بر عهده دارد.

هم‌ اکنون ۱۴ پایگاه انتقال خون در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی فعال است که از این تعداد هفت پایگاه در مشهد و هفت پایگاه در شهرهای سبزوار، تربت‌ حیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، تربت‌ جام و کاشمر استقرار دارد.

استان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری خراسان رضوی، سومین تولیدکننده خون در کشور پس از استان‌ های تهران و فارس است.