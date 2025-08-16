بارش‌های شدید موسمی و رانش زمین در ایالت خیبرپختونخوا و کشمیر تحت کنترل پاکستان طی ۲۴ ساعت گذشته دست‌کم ۱۹۸ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت و خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها وارد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «تریبون اکسپرس» مقامات محلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کردند چندین منطقه در این ایالت و کشمیر تحت کنترل پاکستان بر اثر بارش‌های ناگهانی و سیلاب‌های شدید به‌شدت آسیب دیده و تعداد زیادی از ساکنان آواره شده‌اند. به گفته مقامات در بخش «بونیر» به تنهایی ۹۱ نفر جان باخته‌اند و مجموع تلفات ناشی از پدیده «انفجار ابر» در سراسر خیبرپختونخوا به ۱۹۸ نفر رسیده است.

دولت ایالتی خیبرپختونخوا یک روز عزای عمومی اعلام کرده و سر وزیر این ایالت نیز ۵۰۰ میلیون روپیه برای کمک فوری به مناطق آسیب‌دیده اختصاص داده است. در عملیات امدادی در منطقه «باجور» نیز یک بالگرد حامل کمک‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی سقوط کرد که پنج سرنشین آن از جمله دو خلبان جان باختند.

این درحالیست که تیم‌های امدادی موفق به انتقال ۷۰۰ گردشگر به مناطق امن شده و عملیات برای جستجوی مفقودان همچنان ادامه دارد. کارشناسان، تغییرات اقلیمی و ساخت‌وساز بی‌برنامه در مناطق کوهستانی را از عوامل تشدید خسارات می‌دانند.

از آغاز فصل بارش‌های موسمی در اواخر ژوئن تاکنون بیش از ۳۵۰ نفر در کشور بر اثر باران‌های شدید، رانش زمین و سیلاب کشته شده‌اند و بیم آن می‌رود با ادامه بارندگی‌ها تا ۲۱ اوت، شمار تلفات افزایش یابد. در همین ارتباط «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان روز جمعه در نشست اضطراری بررسی خسارات، به سازمان ملی مدیریت بحران (NDMA) دستور داد تا عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب‌دیده را گسترش دهد.

وی بر هماهنگی نزدیک با دولت‌های ایالتی به‌ویژه خیبرپختونخوا، تسریع در ارسال چادر، مواد غذایی و دارو و انتقال فوری افراد گرفتار به مناطق امن تأکید کرد و گفت «حفظ جان انسان‌ها اولویت اصلی دولت است». به گفته «عطاالله طارر»، وزیر اطلاع‌رسانی مرکز فرماندهی و کنترل NDMA به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و سامانه‌های هشدار سریع اطلاعات لحظه‌ای را به مقامات ایالتی ارسال می‌کنند.