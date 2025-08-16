شهرک سلامت نماد امید و بازگشت به جامعه است و این شهرک، نقطه آغاز بازتوانی و امید اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار به همراه سردار احمد شفائی فرمانده سپاه سلمان استان در بازدید میدانی از شهرک سلامت زاهدان، با مشاهده امکانات و تعامل مستقیم با مراجعان، با اشاره به شاخص‌های اجتماعی استان و تجربه سال‌های گذشته در حمایت از افراد نیازمند، گفت: بازتوانی واقعی زمانی تحقق می‌یابد که درمان به همراه فرصت رشد، آموزش و بازگشت به جامعه ارائه شود.

منصور بیجار افزود: در این شهرک فضا‌های اقامتی، درمانی، فرهنگی و آموزشی پیش بینی شده است و می‌تواند الگویی برای بازتوانی موثر و جبران چرخه‌های ناکام گذشته افراد درگیر اعتیاد باشد.

وی در این بازدید از بهره برداری بخشی از این شهرک تا دهه فجر امسال خبر داد و بر اهمیت فضاسازی روحیه‌بخش، تأمین تجهیزات مورد نیاز و آموزش مهارت‌های کاربردی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تأکید کرد.

بیجار مشارکت خیرین، دستگاه‌های حمایتی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را ستون اصلی تحقق اهداف شهرک سلامت معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: شهرک سلامت بیش از یک مرکز درمانی، نقطه‌ای برای بازیابی اعتماد به نفس، بازتوانی اجتماعی و ایجاد امید در زندگی افراد است و با مدیریت دقیق، مشارکت گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند، می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سایر استان‌ها و نمونه‌ای موفق در حوزه سلامت اجتماعی باشد.

فرمانده سپاه سلمان استان هم در این بازدید؛ حصارکشی، ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند شبکه آب وبرق را از اولویت‌های این شهرک بیان کرد.

سردار احمد شفائی افزود: فازبندی این شهرک و اولویت‌بندی و تامین و رفع نیاز‌های آن، باعث می‌شود این شهرک همزمان با آغاز فعالیت، با استفاده از توان افراد توانیاب خود، در اجرای بخشی از فاز‌های بعدی، مشارکت نمایند و کسب درآمد داشته باشند.

در این بازدید مقرر شد برآورد‌های اولیه برای تکمیل و بهره‌برداری از بخشی از این شهرک تا پایان مردادماه جاری، احصاء تا بلافاصله نشست بعدی تشکیل و اعتبار مورد نیاز تکمیل این بخش تخصیص باید تا بخشی از شهرک سلامت در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

شهرک سلامت زاهدان دارای دو بخش زنان و مردان است که زنان و مردان درگیر اعتیاد برای ترک و رهایی از دامن اعتیاد و نیز فراگیری آموزش‌های مهارتی و هنری و بازگشت به چرخه زندگی سالم در آن پذیرش می‌شوند.