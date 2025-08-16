پخش زنده
مدارس استان سمنان از فردا بیست و ششم مرداد تا پایان شهریور برای پیگیری امور تحصیلی دانش آموزان ، در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲ فعال است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به زمان فعالیت مدارس در هفتههای پایانی مرداد و شهریور گفت: مدارس استان از فردا تا ۳۱ شهریور، در روزهای غیرتعطیل از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲ فعال هستند و اولیای دانشآموزان میتوانند برای امور ثبتنام و پیگیری کتب درسی به مدارس مراجعه کنند.
قاسم شریفی درباره آخرین وضعیت ثبتنام دانشآموزان بیان کرد: تاکنون ۸۸ درصد از دانشآموزان ابتدایی، ۷۲ درصد در مقطع متوسطه اول و ۵۱ درصد در مقطع متوسطه دوم ثبتنام خود را تکمیل کردهاند. وی علت پایینتر بودن آمار در متوسطه دوم را انتظار برای اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس شاهد عنوان کرد.
شریفی گفت: نتایج این مدارس طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش به احتمال زیاد روزهای یکشنبه یا دوشنبه هفته جاری منتشر میشود و بلافاصله پس از آن اولیا باید برای ثبتنام قطعی پایه دهم به مدارس مراجعه کنند.
وی از آغاز امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۲۷ مرداد ماه در این استان خبر داد و گفت: این آزمونها همزمان با سراسر کشور تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.
قاسم شریفی افزود: حوزههای امتحانی در شهرستانهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدیشهر و میامی فعال شده و فرآیند برگزاری امتحانات از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز و رأس ساعت ۷ برگزار میشود.
وی همچنین درباره ثبت سفارش کتب درسی اظهار داشت: تاکنون حدود ۸۰ درصد دانشآموزان نسبت به ثبت درخواست کتاب اقدام کردهاند. ثبت نهایی باید حداکثر تا هفته اول شهریور تکمیل شود تا روند چاپ و توزیع به موقع انجام گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از اولیا و مدیران مدارس خواست با جدیت پیگیر تکمیل ثبتنام و ثبت سفارش کتب باشند تا آغاز سال تحصیلی جدید بدون مشکل انجام شود.