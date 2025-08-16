به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اصغرمیرزایی رئیس جهاد کشاورزی گلپایگان از مهارگفت: این آفت در ۲۵ تیر در ۲۰ درصد از مزارع ذرت علوفه‌ای این شهرستان مشاهده و مبارزه با آن آغاز و مهار شد.

مسئول اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز گفت: این آفت به محصولات صیفی مانند خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و غلاتی مانند برنج، گندم و جو و گیاهانی مانند سورگوم و ذرت خسارت می‌زند، اما میزبان اصلی آن ذرت علوفه‌ای است.

محمدرضا باقری افزود: کرم برگ خوار پاییزه بر روی قسمت‌های مختلف گیاهان تخم ریزی و لارو آن از گیاه تغذیه می‌کند و می‌تواند تا صد درصد به محصولات کشاورزی خسارت بزند.

مدیرکل دفتر پایش تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشورهم گفت: تاکنون این آفت در ۱۱ استان کشور ازجمله استان اصفهان گزارش شده است.

احمد چراغیان؛ با بیان اینکه باید در مراحل اولیه شناسایی آفت با سمپاشی با آن مبارزه کرد تا خسارت آن در مزارع کاهش پیدا کند افزود: در حال حاضر این آفت در کشور تحت کنترل است.