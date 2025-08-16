پخش زنده
اردوی علمی پژوهشی رصد بارش شهابی برساووشی با حضور پر شور کودکان، نوجوانان و خانوادهها در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اردوی علمی پژوهشی با محوریت رصد بارش شهابی برساووشی با حضور کودکان، نوجوانان و خانوادهها در محل اردوگاه شهید باکری ارومیه برگزار شد.
در این برنامه که در فضای صمیمی و خانوادگی با حضور بیش از ۳۰۰نفر از اعضای مراکز کانون ارومیه و خانوادههای آنها، دانش آموزان مدرسه مهر آشنا و علاقهمندان برگزار شد، علی آزادگان ستاره شناس و مدرس باسابقه نجوم و دکترای اپتیک به عنوان کارشناس مهمان با اشاره به آموزش مفاهیم بارش شهابی و رصد آن، شرکت کنندگان را با مقدمات کلیات نجوم آشنا کرد و به بیان مطالبی پیرامون رصد ماه و زحل و صور فلکی تابستان پرداخت.
کارگاههای کاغذ و تا، نقاشی روی پارچه، رصد ماه از دیگر برنامههایی بود که اجرا شد.
برای رصد بارش شهابی کافی است که به منطقهای به دور از روشنایی شهرها برویم. برای رصد بارشهای شهابی به هیچ ابزار خاصی نیاز نداریم. احتمال عبور شهاب از تمام قسمتهای آسمان وجود دارد، اما تراکم شهابها در مناطق نزدیک به کانون بارش بیشتر است؛ بنابراین بهتر است بیشتر توجه متمرکز حوالی صورت فلکی برساوش باشد.
بارش شهابی برساووشی که از بقایای دنبالهدار «سویفت-تاتل» شکل گرفته و نقطه تابش آن در صورت فلکی برساوش است، به اوج خود میرسد. در اوج بارش، در آسمان تاریک و بدون آلودگی نوری، میتوان دهها شهاب را در هر ساعت مشاهده کرد.