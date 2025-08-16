در ۴ ماهه سال جاری، توسط رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل جاده‌ای بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از خراسان جنوبی به نقاط مختلف کشور جابجا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: با تلاش رانندگان سخت کوش و فعالان بخش حمل و نقل از ابتدای سال جاری دو میلیون و ۵۴۱ هزار و ۶۴۵ تن کالا از استان به نقاط مختلف کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

علیزاده افزود: برای جابجایی این حجم از کالا بیش از ۱۳۹ هزار برگ بارنامه در استان صادر شده است.

سرپرست اداره حمل و نقل کالا اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: عمده کالا‌های جابه جا شده از مبدا استان شامل آهن اسفنجی، سیمان کیسه‌ای زغال‌سنگ، بنتونیت و سیمان فله‌ای بوده است.

وی با اشاره با فعالیت ۳ پایانه عمومی حمل و نقل کالا در استان گفت: ۱۱۵ شرکت حمل و نقل کالا ۸۵۸۶ دستگاه ناوگان باری و وانت بار و ۱۰ هزار و ۸۲۰ راننده در بخش حمل و نقل کالا استان فعالیت می‌کنند.

علیزاده افزود: براساس آمار بیشترین کالا به مقاصد تهران، بندرعباس، مرز ماهیرود، مشهد، اصفهان و سیستان و بلوچستان حمل شده است.