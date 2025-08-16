پخش زنده
فرماندار اشنویه از افتتاح و کلنگ زنی ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۸۳۵ میلیارد تومان در هفته دولت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید علی ترابی در دومین جلسه برنامه ریزی گرامیداشت هفته دولت با تسلیت اربعین سالار شهیدان و تبریک هفته دولت یادآور شهدای والا مقام دولت شهیدان رجائی و باهنر گفت: ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۸۳۵ میلیارد تومان طی هفته دولت در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی میشود.
وی اظهار داشت: این طرحها شامل بیمارستان ۸۰ تختخوبی اشنویه با حضور مقامات کشوری و استانی، عمران بخشداریها طرح هادی بنیاد مسکن، پروژههای شهرداری، راهداری، پل پوش آباد، آموزشگاه شهرویرانی، ورزشی، طرحهای صنعتی و اقتصادی، مسکن معلولان، عمران شهرداریها، تامین آب و توسعه برق، است.
ترابی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای دولت، تجلیل از کارکنان نمونه ادارات، گلافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری میز خدمت در روستاها از دیگر برنامههای این هفته در این شهرستان بهشمار میرود.