دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و لزوم برگزاری کامل مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی، ازسرگیری خرید و فروش سهام عدالت در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حاجیوند تأکید کرد: جلسات کارشناسی متعددی درباره مدلهای اجرایی برای ازسرگیری معاملات سهام عدالت در حال برگزاری است که در این مدلها تلاش شده ضمن رعایت حقوق سهامداران، از تأثیر منفی بر کلیت بازار سرمایه جلوگیری شود. طرح نهایی پس از تکمیل به شورای عالی بورس ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ افزود: آزادسازی این سهام یکبار انجام شده و در حال حاضر، موضوع مورد بررسی صرفاً نحوه ازسرگیری معاملات آن است، نه آزادسازی مجدد.
به گفته حاجیوند، حدود نیمی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی تاکنون مجامع خود را برگزار کردهاند. طبق مصوبه آبان ۱۴۰۲ شورای عالی بورس، برگزاری کامل مجامع یکی از الزامات مهم برای بازگشایی نماد این شرکتها و آغاز مجدد معاملات سهام عدالت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم است.
او همچنین خاطرنشان کرد: طرح سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ اجرا شده و جمعیتی حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. پرداخت سود نقدی این سهام نیز از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و از طریق شماره شبای ثبتشده در سامانه سجام انجام میشود.
معاملات سهام عدالت پس از مدت کوتاهی در سال ۱۳۹۹، به دلیل شرایط نامساعد بازار سرمایه و با هدف صیانت از حقوق سهامداران، متوقف شد و از آن زمان تاکنون، بازگشایی دوباره آن منوط به بهبود شرایط بازار و تصمیم شورای عالی بورس باقی مانده است.