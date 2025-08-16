رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز و صبور به میهن عزیز اسلامی پیامی صادر کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پیام سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر آمده ؛ فرارسیدن بیست‌وششم مرداد، سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، یادآور صبر، استقامت و ایمان راسخ مردان و زنانی است که در سخت‌ترین شرایط ، پرچم عزت و آزادگی را برافراشته نگاه داشتند.

این روز، نه تنها رخدادی ثبت شده در تقویم رسمی کشور، بلکه نمادی از پیروزی اراده در برابر شدائد و تجلی شکوه انسان‌هایی است که با دستان به ظاهرخالی، اما دل‌هایی سرشار از ایمان و خلوص و معنویت، دشمن را به زانو درآوردند.

حافظه مردمان این مرز و بوم همواره به یاد خواهد داشت که برای تنومند شدن نهال انقلاب چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته و در این میان نقش آزادگان بسیار چشمگیر است تا جایی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در وصف این عزیزان فرمودند: سال‌های مجاهدت خاموش و دشوار آزادگان عزیز ما در اسارتگاه‌های عراق از جمله مقاطع فراموش نشدنی تاریخ پرشکوه ما است.

مرور تاریخ دفاع مقدس و رشادت‌های شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز کشور و یادآوری حماسه دفاع ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، درس عبرتی است برای ایادی کفر، استکبار جهانی و رژیم پلید صهیونی تا بدانند ایران اسلامی در پیچ‌های مختلف تاریخ انفلاب اسلامی از هیچگونه تهدیدی نهراسیده و با فرماندهی رهبری حکیم و فرزانه و بهره گیری از توان گسترده رزمی و دفاعی نیرو‌های مسلح و پشتوانه ظرفیت عظیم مردم غیور ایران اسلامی همواره مقاوم ، پیشرو و مقتدرتر از قبل ظاهر شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این ایام پرافتخار و یاد و خاطره شهدای گرانقدر کشور عزیزمان ایران به ویژه شهدای والامقام آزاده، فرارسیدن ۲۶ مرداد سالروز ورود تاریخی آزادگان به میهن اسلامی را به این اسطوره‌های مقاومت و پایداری تبریک عرض کرده و توفیق روزافزون و عزت و سربلندی ایشان را تحت زعامت ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر