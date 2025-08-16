پخش زنده
امروز: -
روستای تاریخی توت از توابع بخش خرانق شهرستان اردکان، در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد گردشگری مذهبی استان یزد قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آئین مذهبی روستای توت، هرساله از ۲۶ تا ۳۰ ماه صفر برگزار میشود و شامل مراسم عزاداری و تعزیهخوانی با قدمتی بیش از ۱۵۰ سال است.
این آیین در سال ۱۳۸۸ با شماره ثبت ۵۳ به عنوان میراث ناملموس معنوی کشور در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
درحالیکه جمعیت دائمی این روستای کوچک در طول سال بهطور میانگین تنها ۲۰ تا ۳۰ نفر است، در ایام دهه آخر ماه صفر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از عاشقان اهلبیت (ع) از نقاط مختلف کشور برای شرکت در این مراسم منحصربهفرد به توت سفر میکنند، شور و شوق زائران و عزاداران، خیابانها و میدانهای کوچک روستا را به صحنهای زنده از ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش تبدیل میکند.
با همکاری ارگانها، تمهیدات لازم برای تسهیل دسترسی، تأمین آب و برق، روشنایی معابر و آمادهسازی اماکن عمومی در حال انجام است تا زائران و گردشگران مذهبی با آسودگی خاطر در این آیین شرکت کنند.
این رویداد معنوی، علاوه بر جایگاه ویژه در فرهنگ و آیینهای مذهبی مردم اردکان، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای گردشگری مذهبی شهرستان اردکان و استان یزد به شمار میآید.