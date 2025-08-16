مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد: یک واحد صنفی در یزد به دلیل احتکار کالا‌های اساسی با ارزشی بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدکاظم صادقیان، با اشاره به شناسایی یک واحد صنفی در یزد به دلیل احتکار کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن، قند، چای، رب گوجه‌فرنگی و سویا، گفت: این اقدام در پی گزارش‌های مردمی و گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شد و پرونده مذکور هم‌اکنون تحت پیگیری مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی اداره کل صمت استان، حفظ تعادل بازار و جلوگیری از اختلال در عرضه اقلام اساسی است و با همکاری تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی، از احتکار کالا جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل صمت یزد همچنین از شهروندان خواست هرگونه گزارش درباره تخلفات مرتبط با کالا‌های اساسی را از طریق شماره تماس ۱۲۴ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.