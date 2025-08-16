به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت فردا (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و وقوع دمای احساسی ۵۰ درجه و بالاتر در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد و تا اواسط روز دوشنبه این وضعیت در مناطق ساحلی و جنوب شرقی ادامه خواهد داشت.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا با توجه به بالابودن شاخص‌های ناپایداری احتمال رشد ابر و رگبار‌های پراکنده و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان وجود دارد.

او ادامه داد: تا روز دوشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود. تا پایان هفته نیز در برخی ساعات وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط خواهد بود.