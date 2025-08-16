به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فوق‌تخصص غدد و متابولیسم کودکان هشدار داد: کم‌کاری مادرزادی تیروئید، بیماری بی‌علامت، اما خطرناک است که اگر به‌موقع تشخیص داده نشود، می‌تواند باعث عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال در رشد قد، کم‌خونی، خشکی پوست و حتی فلج مغزی شود.

دکتر محمد آهنگر داوودی با بیان این که کم‌کاری مادرزادی تیروئید، بیماری‌ای بی‌علامت، اما خطرناک است که اگر به‌موقع تشخیص داده نشود، می‌تواند باعث عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال در رشد قد، کم‌خونی، خشکی پوست و حتی فلج مغزی شود، گفت: به همین دلیل، در روز سوم تا پنجم تولد نوزادان، آزمایش غربالگری تیروئید از طریق خون‌گیری از کف پا انجام می‌شود؛ اگر عدد تیروئید بالا باشد، مادر و کودک برای انجام آزمایش دقیق‌تر خون (سرولوژی) فراخوان می‌شوند.

فوق‌تخصص غدد و متابولیسم کودکان با تأکید بر اهمیت درمان به‌موقع، ادامه داد: اگر کم‌کاری تیروئید تأیید شود، باید قرص تیروئید با دُز مشخص و طبق نظر پزشک تجویز شود. نحوه مصرف دارو بسیار مهم است؛ نباید قرص را داخل شیشه شیر حل کرد یا همراه شیر داد، چرا که در جذب دارو اختلال ایجاد می‌شود.

دکتر آهنگر داوودی افزود: درمان معمولاً تا سه سالگی ادامه دارد و طی این مدت، کودک به‌طور منظم باید آزمایش بدهد تا دز دارو تنظیم شود؛ هدف این است که از یک بیماری خاموش و بی‌علامت، که ممکن است آینده کودک را به خطر بیندازد، پیشگیری شود.

دکتر آهنگر داوودی خاطر نشان کرد: با انجام یک آزمایش ساده، می‌توان جلوی یک عمر پشیمانی را گرفت و آینده‌ای سالم برای فرزند رقم زد.