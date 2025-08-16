پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰۰ پرونده تخلف برای نانوایان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کیومرث حسن پور به ادامه طرح نظارت بر نانواییهای هرمزگان اشاره کرد و افزود: با هرگونه تخلف نانوایان همچون گران و کم فروشی و رعایت نکردن بهداشت با قاطعیت برخورد قانونی میشود.
وی گفت: نانوایان موظف به نصب نرخ نامه در معرض دید شهروندان هستند.
بیشتر بخوانید: قیمت مصوب انواع نان در هرمزگان اعلام شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: شهروندان تخلفها را به شمارههای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند.