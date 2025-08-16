پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از اجرای پروژه مرمت ایوان جنوبی مسجد جامع عتیق قزوین در راستای حفاظت از این اثر ارزشمند تاریخیمذهبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمهدی حسینی با اشاره به اهمیت تاریخی و جایگاه مذهبی مسجد جامع عتیق گفت: مسجد جامع عتیق که در حاشیه غربی خیابان شهدا (سپه) و مرکز بافت تاریخی شهر قزوین واقع شده از جمله بناهای عظیم و باشکوه تاریخی– مذهبی و یکی از کهنترین و کمنظیرترین مساجد چهار ایوانی ایران بهشمار میرود که ساخت آن به اوایل دوره اسلامی باز می گردد و شکوه هنر و معماری ادوار مختلف تاریخی را میتوان در آن مشاهده کرد.
قدیمیترین قسمت موجود در این مسجد ، طاق هارونی یا مقصوره کهن بوده که در سال ۱۹۲ هجری قمری به دستور هارون الرشید از خلفای عباسی بنا شده و در دوره های سلجوقی، صفوی و قاجاری نیز الحاقاتی به آن اضافه شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان افزود: با توجه به اینکه این اثر منحصربهفرد جایگاه ویژهای در نزد مردم شهر قزوین و گردشگران داخلی و خارجی داشته و در مسیر ثبت جهانی نیز قرار دارد ، مرمت و ساماندهی بخشهای مختلف آن، از اولویتهای این ادارهکل در سال جاری بهشمار میرود.
وی گفت : در جریان بازدید وزیر محترم میراثفرهنگی در سفر به استان قزوین از این بنای تاریخی ، دستور تخصیص اعتبار لازم برای مرمت و حفاظت از این بنا صادر شد.
حسینی با اشاره به دور جدید مرمت این بنای تاریخی افزود: در مرمت ایوان جنوبی مسدجامع اقدامهای مرمتی شامل مرمت کامل رسمیبندی زیر ایوان، مرمت شاهنشینها، مرمت مشبکهای چوبی، مرمت کاشیکاری زیر ایوان، بندکشی و مرمت خطوط رسمیبندی زیر ایوان و پاکسازی و آمادهسازی کل ایوان تحت نظارت کارشناسان ادارهکل درحال انجام است.
وی گفت : برای اجرای این پروژه ، ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اداره کل اختصاص داده شده است.