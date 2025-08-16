با پایان رسیدن اربعین، بازگشت زائران از مرزها به اوج خود رسیده است و محورهای مواصلاتی در استان همدان شاهد حجم بالای ترددهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هم‌اکنون موج بازگشت زائران اربعین حسینی با حجم بالایی در حال انجام است و حدود ۸۰ درصد زائران سفر خود را به پایان رسانده و به کشور بازگشته‌اند.

همه کمیته‌های خدمت‌رسان، به‌ویژه در استان‌های مرزی، وظایف خود را به‌خوبی انجام داده و مشکل جدی در روند بازگشت وجود ندارد.

به گفته سخنگوی ستاد اربعین؛ از ابتدای ماه صفر ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار زائر از کشور خارج شدند و ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار نفر بازگشتند.