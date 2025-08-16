شهادت ۱۷ فلسطینی در نوار غزه
وزارت بهداشت فلسطین از به شهادت رسیدن «مرسی جمال سلمان» مدیر اوقاف شمال غزه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، «مرسی جمال سلمان» مدیر اوقاف شمال غزه که از اهالی منطقه بیت لاهیا است، روز گذشته در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه حی الدرج مجروح شد و امروز شنبه به شهادت رسید.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته (جمعه) در جدیدترین آمار خود از شهادت ۴۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه و کشف پیکرهای دو شهید دیگر از زیر آوار خبر داد و اعلام کرد: شمار شهدای این منطقه از ابتدای تجاوز رژیم اشغالگر تاکنون به ۶۱ هزار و ۸۲۷ نفر رسید.
این وزارتخانه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۳۹ فلسطینی زخمی شدند که بدین ترتیب شمار زخمیها از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون به ۱۵۵ هزار و ۲۷۵ نفر رسید.
براساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در اطراف مراکز آمریکایی - صهیونیستی توزیع کمکها در نوار غزه شهید و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تصریح کرد: با احتساب این شهدا و زخمی ها، مجموع فلسطینیانی که در اطراف مراکز آمریکایی - صهیونیستی توزیع کمکها در نوار غزه شهید شدند، به هزار و ۸۹۸ نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۴هزار و ۱۱۳ نفر رسید.