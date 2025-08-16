وزارت بهداشت فلسطین از به شهادت رسیدن «مرسی جمال سلمان» مدیر اوقاف شمال غزه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مرسی جمال سلمان» مدیر اوقاف شمال غزه که از اهالی منطقه بیت لاهیا است، روز گذشته در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه حی الدرج مجروح شد و امروز شنبه به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته (جمعه) در جدیدترین آمار خود از شهادت ۴۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه و کشف پیکر‌های دو شهید دیگر از زیر آوار خبر داد و اعلام کرد: شمار شهدای این منطقه از ابتدای تجاوز رژیم اشغالگر تاکنون به ۶۱ هزار و ۸۲۷ نفر رسید.

این وزارتخانه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۳۹ فلسطینی زخمی شدند که بدین ترتیب شمار زخمی‌ها از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون به ۱۵۵ هزار و ۲۷۵ نفر رسید.

براساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در اطراف مراکز آمریکایی - صهیونیستی توزیع کمک‌ها در نوار غزه شهید و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تصریح کرد: با احتساب این شهدا و زخمی ها، مجموع فلسطینیانی که در اطراف مراکز آمریکایی - صهیونیستی توزیع کمک‌ها در نوار غزه شهید شدند، به هزار و ۸۹۸ نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۴هزار و ۱۱۳ نفر رسید.