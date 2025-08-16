پخش زنده
۳۰ پروژه ورزشی از مجموع ۹۵ پروژه پیشبینیشده در قالب طرح شهید سلیمانی و تحت عنوان «میدان همدلی» امروز با حضور مسئولان آموزش و پرورش و مقامات استانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پروژهها شامل سالنهای ورزشی چندمنظوره، زمینهای روباز و فضاهای استاندارد آموزشی ـ ورزشی است که در مناطق مختلف استان احداث شده و در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور گفت: هدف از اجرای این طرح، توسعه زیرساختهای ورزشی دانشآموزی، ارتقای سلامت جسمی و روحی نسل جوان و ایجاد عدالت آموزشی ـ ورزشی در سراسر استان عنوان شده است.
قاسمی افزود: طرح شهید سلیمانی در مجموع ۹۵ پروژه ورزشی را در بر میگیرد که طبق برنامه زمانبندی، بخشهای باقیمانده آن نیز در ماههای آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: تربیت زیستی و بدنی به عنوان پایهای برای بسیاری از ابعاد دیگر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اهمیت ویژهای دارد. اگر قرار است دانشآموزان ما در حوزه آموزشی، پرورشی و اجتماعی، مهارتهای زندگی و رشد کامل داشته باشند، باید از تربیت بدنی و زیستی شروع کنیم.
وی با اشاره به طرحهای گذشته گفت: در گذشته طرحی تحت عنوان طرح شهید سلیمانی برای توسعه و استانداردسازی فضاهای ورزشی اجرا شد. متأسفانه سرانه فضاهای ورزشی در مدارس عادی و استثنایی ما هنوز به حد مطلوب نرسیده است.
قاسمی ادامه داد: طرحهای شهید سلیمانی و میدان همدلی با هدف تحقق شعار دولت سیزدهم در زمینه محرومیتزدایی، ارتقای عدالت و افزایش کیفیت آموزشی، توسعه فضاهای ورزشی را دنبال میکنند. با همکاری معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، قرار است سالنها و زمینهای ورزشی و همچنین آموزش درس تربیت بدنی برای دانشآموزان استثنایی به سطح مطلوب برسد.
وی با اشاره به اثرات این اقدامات افزود: توسعه فضاهای ورزشی میتواند باعث نشاط اجتماعی و شادابی دانشآموزان شود و بستر مناسبی برای استعدادیابی در ورزش همگانی و مسابقات بینالمللی فراهم کند. نمونه موفق آن در مسابقات اخیر صربستان بود که دانشآموزان عادی و با نیازهای ویژه ما درخشش خوبی داشتند و مدالهای قابل توجهی کسب کردند.
معاون وزیر آموزش و پرورش، گفت: طرحهای شهید سلیمانی و میدان همدلی برای توسعه و استانداردسازی فضاهای ورزشی مدارس اجرا میشوند تا عدالت آموزشی افزایش یابد و نشاط دانشآموزان بیشتر شود.