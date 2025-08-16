به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم افتتاح طرح میدان پویا شهرستان تفرش با محوریت نشاط خانواده و سلامت دانش آموزان، با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در سالن ورزشی شهید باباعلی برگزار شد.

این برنامه با اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع ورزشی و هدف ارتقاء و ترویج سبک زندگی سالم و تقدیر از دانش آموزان برتر در مسابقات قهرمانی برگزار شد.

محور اصلی این رویداد، طرح خانواده پویا با مشارکت پدران و پسران بود که با استقبال وسیع خانواده‌ها همراه شد.

همچنین در این مراسم ایستگاه‌های تخصصی شامل ایستگاه‌های سلامت و مشاوره پزشکی، پایش قند و فشار خون و سفیران سلامت دانش آموز‌ی و جمعیت هلال احمر شهرستان در محل برگزاری مستقر شدند و خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به شرکت‌کنندگان ارائه دادند.